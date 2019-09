Carlos César quer votação “muito clara e expressiva” para PS garantir estabilidade

O presidente do PS, Carlos César, defendeu este sábado que uma votação “muito clara e expressiva” no partido nas eleições legislativas é necessária para “garantir a estabilidade política” e prosseguir o caminho de reformas e equilíbrio orçamental.

“Acho que é muito importante que o governo futuro tenha capacidade para estar suportado numa votação muito clara e expressiva do PS para que seja possível garantir a estabilidade política e prosseguir o caminho que estamos a fazer”, disse Carlos César à agência Lusa e RTP. Carlos César falava no porto de Ponta Delgada, numa visita que realizou esta manhã com a cabeça de lista socialista pelo círculo dos Açores, Isabel Rodrigues.

Carlos César quer um PS “muito forte”, realçando que se os portugueses não votarem nos socialistas por receio de uma eventual maioria absoluta, “o PS até pode perder”.