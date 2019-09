Museu Salazar: nem todo o povo de esquerda é assim



Concordo no essencial com o comentário de Raquel Henriques da Silva nesta secção quanto ao porventura mal chamado Museu Salazar. Recusei-me a assinar qualquer das petições infantis que por aí circulam, mais que não seja por desconhecimento aprofundado do programa museológico previsto e por respeito pela obra (e também pelo percurso antifascista inquestionável) dos historiadores citados. Bem sei que mesmo as melhores intenções académicas podem redundar em nefastas realizações, porque os demónios do antigamente andam por aí. Mas tenho a certeza que é possível fazer algo que envergonhe a tal ponto os salazaristas que os impeça tomar conta do lugar. Já quanto ao também mal chamado Museu dos Descobrimentos aconteceu a mesma reacção primária, pavloviana, à qual se opuseram numerosos historiadores da esquerda mais consequente (a começar pelo António Borges Coelho). Ou seja Raquel, nem todo o povo de esquerda é assim, sendo o teu reparo neste particular altamente injusto e fruto talvez da tua percepção mais urbanita da vida.

Luís Raposo, arqueólogo e presidente do ICOM Europa

Museu Salazar

Estamos num tempo sem Memória e sem História, parecendo que não temos passado, unicamente presente e só presente. Hoje, quando se fala um pouco na História, normalmente a mais recente, parece que tem que ser única e exclusivamente para haver arrependimento “agora”, pelo que os nossos antecessores fizeram “ontem”. E não para “contar” o que foi feito e como foi feito, de facto, uma vez que o passado – bom ou mau - é imutável, foi assim que aconteceu, em determinada época, perante determinadas condicionantes. Se nunca se deve camuflar a História por melhor ou pior que possa ter sido, também não se deve a andar a pedir “desculpa” pelo que “antes" foi feito. Aconteceu, nada há a fazer, espera-se que não se repita, e para isso é importante ter Memória com História. A História foi o que foi, e como tal deve ser lembrada, nunca esquecida nem camuflada. Salazar, existiu, não foi nada bom, mas não se deve esconder o que aconteceu.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

MEC e Grã-Bretanha

O Miguel Esteves Cardoso escreveu anteontem no PÚBLICO que devemos todos ver, na íntegra, esse hino à democracia que foi a última sessão do Parlamento britânico. Ou enlouqueceu ou a sua costela inglesa cega-o. Eu vi grandes pedaços e fiquei elucidada: um circo lamentável com o Boris Johnson, como palhaço-mor. Ao que chegou a Grã-Bretanha!

Helena Cabral, Carcavelos