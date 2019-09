Pão, cortiça e xerém. Tudo isto é Algarve, tudo isto é dieta mediterrânica

“Isto é o sabonete especial”, atira Josefina Saias, enquanto esfregamos as mãos molhadas na farinha. É uma forma “natural” de secar as mãos e de dar “mais pão” ao pão que já amassamos sobre a tábua de madeira. Só com as palmas. “Não se pode usar os dedos, as mãos estão sempre fechadas”, indica, demonstrando os movimentos que o grupo deve repetir para formar pequenas carcaças.

