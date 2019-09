Clientes da Caixa com problemas para realizar operações com a app nos telemóveis

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão neste momento com problemas para realizar operações através da aplicação do banco nos telemóveis e nos tablets, confirmou ao PÚBLICO fonte oficial da instituição.

“Estamos a tratar do assunto, que esperamos ter resolvido nas próximas horas”, respondeu, acrescentando que “o acesso por computador não está com problemas”.

A notícia, avançada pelo jornal Expresso, refere que o serviço de apoio telefónico da CGD reconhece “dificuldades” no envio aos clientes dos códigos por SMS, sem os quais estes não podem concluir as operações pretendidas.

A situação ocorre no mesmo dia em que entraram em vigor novas regras destinadas a reforçar a segurança das operações bancárias realizadas através da Internet e em que se incluem, entre várias medidas, o envio de mensagens com códigos de validação para os telemóveis dos clientes, desaparecendo o cartão matriz, que alguns bancos ainda requeriam para aceder às contas.

Questionada pelo PÚBLICO, fonte oficial do banco não confirmou a dificuldade no envio dos SMS e rejeitou que o problema esteja directamente relacionado com a entrada em vigor das novas regras. “Tem a ver com um problema técnico só na app”, resumiu.