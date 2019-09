Estivadores: “Vamos ter de voltar à luta no Porto de Lisboa”

“Não é aceitável que se rasguem contratos assinados por causa dos trabalhadores estarem a exercer um direito constitucional”. António Mariano, presidente do Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística (SEAL), já começou com os plenários em que vai auscultar os trabalhadores acerca da forma como vão lutar contra a falta de aumentos salariais e salários a prestações no Porto de Lisboa. Desde que criou o sindicato nacional, já quase duplicou o número de estivadores filiados​.

