“Os sindicatos tiveram de reagir a um filme que estava a ser montado”

Entrevista

O presidente do Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL), António Mariano, diz que não há nenhuma organicidade no manifesto que assinou com outros sindicatos, “Em defesa do direito à greve”. Com âmbito nacional desde Janeiro de 2017, o SEAL tem uma história de mais de cem anos, pelo que recusa ser misturado com “os novos sindicatos”