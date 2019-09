Wolves derrotados em casa por um jovem Chelsea

O Chelsea fez valer neste sábado a força da sua juventude com um triunfo convincente no Molineux por 2-5 sobre o Wolverhampton Wanderers na quinta jornada da Premier League inglesa. Liderados por um treinador estreante no primeiro escalão, Frank Lampard, os “blues” de Londres tiveram em Tammy Abraham (três golos) a sua grande figura da tarde, mas esta foi uma exibição em que os jovens do Chelsea não deram quaisquer hipóteses à formação orientada por Nuno Espírito Santo.

Sem autorização para contratar jogadores devido a um castigo, o Chelsea apostou em muitos jovens que andaram emprestados por outras paragens e está a colher os frutos. Não só com Abraham, que passou a liderar a lista de goleadores da Premier League (com sete golos), mas também com o central Fikayo Tomori, que marcou o primeiro golo do jogo aos 31’, e com o médio Mason Mount, que fechou as contas da partida já em tempo de compensação.

Depois do excelente golo de Tomori, num remate de fora da área que não deu quaisquer hipóteses a Rui Patrício, o Chelsea chegou ao intervalo a ganhar por 0-3, com dois golos de Abraham (34’ e 41’). O jovem internacional inglês fez o 0-4 aos 51’, com o Wolverhampton, que teve patrício, Rúben Neves, Moutinho e Jota no “onze”, a ensaiar uma reviravolta na parte final do jogo.

Abraham marcou na própria baliza aos 69’ e Crutone, avançado italiano ex-AC Milan, fez o 2-4 aos 85’, mas foi o melhor que o Wolves conseguiu fazer, deixando ainda Mount fazer o 2-5 nos últimos instantes da partida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta goleada deixa o Chelsea com oito pontos, no sexto lugar, enquanto os homens de Nuno Espírito Santo continuam em zona de despromoção, com apenas três pontos, e ainda sem qualquer vitória nas cinco primeiras jornadas.

Quem também está a ensaiar uma revolução de juventude é Ole Gunnar Solskjaer, que voltou às vitórias na Premier League com um 1-0 em Old Trafford frente ao Leicester City, que teve Ricardo Pereira como titular. Depois de três jogos sem ganhar (dois empates e uma derrota), o United conseguiu os três pontos graças a um penálti convertido por Marcus Rashford logo aos 8’.

Outra das goleadas da jornada foi da autoria do Tottenham, que bateu em casa o Crystal Palace por 4-0. O coreano Son foi o jogador em destaque nos “spurs”, com dois golos marcados.