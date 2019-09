Foi robusto o primeiro triunfo do V. Guimarães na Liga

À quinta jornada, o V. Guimarães alcançou o primeiro triunfo no campeonato. No Estádio D. Afonso Henriques, os vimaranenses derrotaram o Desp. Aves por 5-1 e colocaram-se provisoriamente na primeira metade da tabela.

André Pereira inaugurou o marcador para os anfitriões logo aos 11’, mas a vantagem não durou muito tempo. Enzo Zidane, que já marcara nesta época em Vila do Conde, empatou aos 19’, obrigando o Vitória a procurar novamente o golo, que chegou aos 40’, pelo central Tapsoba.

No segundo tempo, a equipa de Ivo Vieira ampliou a vantagem, primeiro por Rochinha (69'), num lance em que o guarda-redes Beunardeau não ficou bem na fotografia, e mais tarde por Pepê (77') e Alexandre Guedes (90+3'), após cruzamento de Rafa Soares.

Com esta derrota, o Desp. Aves corre o risco de cair para a zona de despromoção, caso o Belenenses SAD vença no domingo no reduto do Marítimo.