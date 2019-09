Philip Mulryne, um “diabo vermelho” que deu em padre

A contabilidade foi feita pelo próprio Alex Ferguson: entre 1986 e 2013, os anos em que foi treinador do Manchester United, utilizou 210 jogadores na primeira equipa dos “red devils”. Nem todos tiveram o mesmo sucesso. Por cada Cristiano Ronaldo houve um Rodrigo Possebon, que foi visto pela última vez a tentar relançar a carreira no Vietname. Outro dos 210 teve uma mudança invulgar de carreira. Philip Mulryne teve uma vida de futebolista razoável, chegou a ser internacional pela Irlanda do Norte e foi um “cliché” ambulante como futebolista de tablóide, com uma vida feita de mulheres, noites nos copos e carros rápidos. Depois, deixou tudo para trás e foi para padre.

