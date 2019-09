Manchester City deixa Liverpool mais à vontade na frente

Enquanto o Liverpool está a entrar a toda a velocidade na Premier League, com cinco vitórias em cinco jogos, o campeão Manchester City está a entrar aos soluços. Neste sábado, a formação orientada por Pep Guardiola ficou mais longe dos “reds” com uma derrota por 3-1 no terreno do Norwich City, poucas horas depois do Liverpool ter derrotado em casa o Newcastle United. Com esta derrota e um empate caseiro frente ao Tottenham, já são cinco os pontos perdidos pelo City e que são também os pontos que tem a menos que o perfeito Liverpool.

Com todo o domínio que foi exercendo ao longo do jogo, o City acabou por não ter antídoto para a eficácia tremenda da equipa da casa, que se colocou em vantagem logo aos 18’, com um cabeceamento de Kenny McLean aos 19’, na sequência de um canto. Aos 29’, foi Todd Cantwell a aumentar a vantagem para os canários, num contra-ataque que expôs as muitas deficiências defensivas da equipa de Guardiola.

Ainda antes do intervalo, Kun Agüero reduziu para 2-1, e parecia lançar o City numa reviravolta, mas aconteceu exactamente o contrário na segunda parte. Aos 50’, e depois de um tremendo disparate partilhado por John Stones e Otamendi, o finlandês Temuu Pukki fez o 3-1. O City ainda reduziu por Rodri, aos 88’, mas o Norwich conseguiu ser competente na defesa para segurar o triunfo.