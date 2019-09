Liverpool mantém início perfeito

O Liverpool, que persegue um título que lhe escapa desde 1989-90, manteve neste sábado o início perfeito na Premier League inglesa ao bater em casa o Newcastle por 3-1, em encontro da quinta jornada.

Os forasteiros adiantaram-se muito cedo, aos 7’, pelo holandês Jetro Willems, mas os “reds” lograram virar o resultado ainda na primeira parte, graças a dois golos do senegalês Sadio Mané, que marcou aos 28’ e aos 40’.

Na segunda parte, aos 72’, o egípcio Mohamed Salah acabou com as dúvidas, ao marcar o terceiro golo dos locais, após um fantástico passe com o calcanhar do brasileiro Roberto Firmino, que entrou aos 37’ e já tinha estado na jogada do segundo golo.

O Liverpool, que soma 14 triunfos consecutivos na prova, contando com as últimas nove rondas de 2018-19, passou a somar 15 pontos, provisoriamente mais cinco do que o bicampeão Manchester City, que joga no reduto do Norwich.