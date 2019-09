Leonel Pontes quer Sporting renovado no Bessa

O treinador interino do Sporting, Leonel Pontes, afirmou este sábado que na sua estreia vai procurar apresentar uma equipa com “novas dinâmicas” apesar do pouco tempo de trabalho desde a saída do holandês Marcel Keizer.

“Foram duas semanas só com dez jogadores, várias ausências nas selecções, mas em que já começámos a trabalhar novas ideias e encontrei um grupo de jogadores de grande qualidade, motivado e que se empenhou ao máximo”, disse o novo treinador dos “leões”, admitindo apresentar-se no Estádio do Bessa “com ideias e comportamentos novos”.

Leonel Pontes reconheceu que tem pouca margem de manobra na liderança da equipa “leonina”, mas reforçou o comprometimento com o desafio que lhe foi lançado pela direcção.

“Mais do que uma tarefa, como disse o presidente, tenho uma missão, que é pôr a equipa a ganhar, jogar bom futebol e ser competitiva”, resumiu.

Sobre a possibilidade de ser um treinador de transição, Leonel Pontes lembrou os despedimentos verificados até à quarta jornada para lembrar que a profissão de técnico está constantemente sob escrutínio.

“Todos os treinadores, e sabemos disso, estão a prazo: dependemos de resultados, de rendimento e de dinâmicas positivas para ganhar jogos e atingir os objectivos. Eu dependo dos resultados desportivos como qualquer outro na I Liga”, afirmou o antigo técnico dos sub-23 “verde e brancos”, que recebeu o convite com “sentimento de orgulho e gratidão”.

Sobre a equipa que vai apresentar no Bessa, Leonel Pontes confirmou e lamentou as ausências dos avançados Vietto e Luiz Phellype, ambos por lesão, mas adiantou que o Sporting pode jogar sem avançados e ainda assim estar a lutar pelos três pontos.

“Temos vários médios que podem jogar mais na frente e estamos aqui para tentar arranjar as melhores soluções, perante um contexto que não é o melhor. Acima de tudo, contamos com um conjunto de grandes profissionais, que querem ganhar e dar uma imagem diferente”, terminou o técnico, não sem antes pedir o “apoio incondicional” dos adeptos que vão estar no estádio a assistir ao encontro frente aos “axadrezados”.

O Sporting defronta o Boavista no Estádio do Bessa, este domingo, às 20 horas, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa. Os “axadrezados” ocupam a quarta posição da tabela, com oito pontos, e os “leões” seguem em sexto, com sete.