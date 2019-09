Judo: Patrícia Sampaio é bicampeã europeia de juniores

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio, 20 anos, sagrou-se este sábado campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final em Vantaa, na Filândia, a francesa Assia Said Errhamani.

Patrícia Sampaio, de 20 anos, uma das principais atletas do judo português, tinha sido campeã europeia no ano passado, a 15 de Setembro, e medalha de bronze nos Mundiais do escalão, em 2017.