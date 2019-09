Famalicão segura liderança com triunfo sobre o Paços

O Famalicão não desarma na frente do campeonato. À 5.ª jornada, os minhotos bateram o Paços de Ferreira (4-2) e garantiram que vão manter-se isolados no comando da prova, com 13 pontos, na época em que regressam ao primeiro escalão.

Fábio Martins inaugurou o marcador logo aos 6’. na cobrança de uma grande penalidade, e foi com um golo de vantagem que os minhotos chegaram ao intervalo, perante um adversário que ainda procura adaptar-se às ideias de Pepa, que substituiu Filó no comando técnico há menos de duas semanas.

No reatamento, porém, o Famalicão confirmou a superioridade, com um golo de Guga (60'), que deitou por terra a resposta do adversário. De tal forma que o Paços não conseguiu travar as investidas seguintes: aos 67’, Fábio Martins bisou, com um grande remate de fora da área, e aos 72’ foi Pedro Gonçalves a finalizar na área, depois de uma primeira defesa de Ricardo.

O Famalicão ainda ameaçou o 5-0, mas seria o Paços a responder - e em dose dupla. Douglas Tanque, que tinha sido lançado aos 60’, marcou aos 87’ e aos 90+3’ e reduziu a dimensão do desaire pacense.