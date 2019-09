O Atlético deu-se mal no “novo” Anoeta

Depois de obras de remodelação, a Real Sociedad finalmente jogou no “novo” Anoeta e não podia ter desejado melhor desfecho, triunfando neste sábado sobre o Atlético Madrid por 2-0 em jogo a contar para a quarta jornada da liga espanhola.

Foi a primeira derrota da época e os primeiros pontos perdidos pela equipa de Diego Simeone, frente a uma formação basca que foi globalmente melhor e que aproveitou bem as suas oportunidades. Martin Odegaard, o norueguês que está emprestado pelo Real Madrid, fez o primeiro aos 57’, com o veterano Nacho Monreal a fechar as contas do jogo aos 61’.

João Félix foi titular no Atlético, mas teve uma actuação discreta e acabou por ser substituído aos 56’, entrando para o seu lugar Correa.