Depois dos assobios, Neymar dá vitória ao PSG

O destino de Neymar foi a grande novela do último Verão, mas o brasileiro acabou por ficar em Paris e, neste sábado, fez a sua estreia na época com um golo que valeu uma vitória ao campeão francês sobre o Estrasburgo por 1-0, em jogo a contar para a quinta jornada da Ligue 1.

Muito assobiado e apupado por uma boa parte dos adeptos do PSG, Neymar acabou por ser o grande responsável pelos festejos no Parque dos Príncipes, ao marcar de forma acrobática o único golo do jogo e que permitiu à formação parisiense conquistar a sua quarta vitória em cinco jogos - passou a somar 12 pontos e recuperou a liderança, podendo, no entanto, ser apanhado por Rennes e Nice, que defrontam neste sábado, respectivamente, Brest e Montpellier.