Ansu Fati mostrou o caminho ao Barcelona

O Barcelona estava sem Lionel Messi, mas, desta vez, teve alguém a mostrar o caminho para a vitória. Chama-se Ansu Fati, tem apenas 16 anos, e foi fundamental para o triunfo folgado dos catalães por 5-2 em Camp Nou sobre o Valência, em jogo a contar para a quarta jornada da liga espanhola.

Ainda à procura de soluções para mascarar a ausência prolongada de Messi, Ernesto Valverde apostou na titularidade do jovem nascido na Guiné Bissau e não se deu nada mal. Fati inaugurou o marcador logo aos 2’ e fez uma brilhante assistência para o 2-0 aos 7’ do holandês De Jong.

O Valência, a estrear um treinador (Celades substituiu Marcelino) e com Gonçalo Guedes de início, reagiu bem ao início demolidor do Barcelona e reduziu aos 27’, por Kevin Gameiro, mas foi o máximo que se a equipa “che” aproximar.

Na segunda parte, uma defesa incompleta de Cilessen aos 51’ permitiu a Piqué fazer o 3-1 e, depois, foi a vez de Luis Suárez, que começou no banco, a deixar a sua marca no jogo com dois golos, aos 61’ e aos 82’. Maxi Gómez ainda reduziu para o Valência no tempo de compensação.

Este triunfo, apenas o segundo em quatro jornadas, elevou o Barcelona até ao quarto lugar, com sete pontos, enquanto o Valência fica no 15.º posto, com quatro pontos.