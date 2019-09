Howard David Ingham: “O terror folclórico está sempre ligado ao que se está a passar”

Até há bem pouco tempo, Howard David Ingham não se considerava um especialista em nada. Tudo mudou desde que começou uma maratona de filmes de terror de Dias das Bruxas em 2016. O autor britânico reparou que os seus filmes favoritos tinham algo em comum: existiam na intersecção entre o terror e o folclore. A partir daí, a maratona continuou e ainda não chegou ao fim. Em 2018, lançou, após uma campanha de crowdfunding, o livro We Don't Go Back: A Watcher's Guide to Folk Horror, que explora este subgénero do terror que teve o apogeu nos anos 1970 em Inglaterra e tem vindo a regressar nos últimos tempos. E mudou de ideias quanto ao seu grau de especialização: “Seria desonesto fingir que não sou. Se as pessoas estão preparadas para ouvir o que eu tenho a dizer e chamar-me isso, então sou um especialista. Vou fazer o meu melhor e tentar não desiludir”, explica ao PÚBLICO por telefone.

