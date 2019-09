Retrato em mosaicos

No final de 2018, o escritor francês Olivier Rolin (n. 1947), a convite da Fundação Dom Luís I, passou dois meses numa residência literária em Cascais. Foi lá que escreveu grande parte do livro agora traduzido — publicado ao mesmo tempo em França, pela editora Gallimard, com o título Extérieur Monde, acaba de ser incluído na lista final dos candidatos ao prémio Goncourt. O título Peregrinação foi escolhido pelo autor para a edição portuguesa.

