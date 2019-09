Quando a comida é uma doença, a Internet é um remédio amargo

Foi por volta dos 14 anos que Joana Marques começou a luta contra perturbações alimentares. Já adulta, decidiu criar uma página no Facebook para narrar a sua experiência com a bulimia, anorexia e ansiedade. Faz parte de uma comunidade crescente de pessoas que recorre às redes sociais para partilhar a sua luta contra distúrbios relacionados com a alimentação. Mas falar abertamente sobre ter medos, obsessões e rituais em torno de comida atrai todo o tipo de comentários. Joana recorda-se bem de uma das frases que recebeu quando a página começou a ganhar popularidade: “És tão boa, tão boa que mesmo dobrada sobre a sanita a vomitar comia-te toda.”

