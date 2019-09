Ministério Público e Inspecção da Saúde investigam morte de mulher após tentativa de parto em casa

A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) e o Ministério Público estão a investigar as circunstâncias que rodearam a morte de uma cantora suíça no hospital Curry Cabral (Lisboa), no início deste mês. Nama Ray, era este o seu nome artístico, estava grávida de 42 semanas e morreu depois de ter tentado que o parto acontecesse em casa e de surgirem complicações.

Continuar a ler