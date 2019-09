Incêndio na Sertã está a ser combatido por quase 400 operacionais

Quase 400 operacionais, apoiados por 86 viaturas e cinco aeronaves, combatiam às 19h15 um incêndio florestal na Sertã. As chamas já obrigaram ao corte da Estrada Nacional (EN) 2, disse à Lusa fonte da Protecção Civil. A EN2 está cortada nos dois sentidos entre Vila de Rei e Sertã.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o incêndio, que deflagrou pelas 14h50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã, “está activo e lavra com intensidade devido ao vento que se faz sentir no local”.

Seis bombeiros e um civil sofreram ferimentos durante o combate às chamas, confirmou à Lusa fonte da Protecção Civil. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, estão confirmados ferimentos “em seis bombeiros e um civil, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos”. Adiantou ainda que os feridos estão a ser assistidos no Centro de Saúde da Sertã.

No terreno, pelas 19h15, estavam 393 operacionais, apoiados por 86 viaturas e oito aeronaves.