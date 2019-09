Incêndio em Miranda do Corvo com várias frentes activas

O incêndio que lavra esta sexta-feira em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, continua com muitas frentes activas, embora a “cabeça” tenha sido dominada, disse à agência Lusa o Comandante Distrital de Operações de Socorro.

“Temos muitas frentes activas devido às projecções provocadas pelo vento, mas, apesar de lento, o combate está a evoluir favoravelmente”, adiantou Carlos Luís Tavares.

No terreno estavam, pelas 22h25, 485 operacionais apoiados por 141 viaturas, que aguardavam por reforços de grupos da Guarda, Viseu, Leiria, Lisboa e Aveiro.

Segundo Carlos Luís Tavares, não existem povoações em risco, apesar das chamas terem ameaçado as localidades de Póvoa da Pedreira e Casal Fato, da União de Freguesias de Semide e Rio de Vide. “Durante a noite contamos dominar o incêndio”, salientou o comandante distrital.

A Estrada Nacional 17-1 está cortada ao trânsito entre a localidade de Pedreira e a vila de Miranda do Corvo.

A página da Protecção Civil destaca na noite desta sexta-feira três grandes incêndios que estão a lavrar nos distritos de Coimbra (Miranda do Corvo), Vila Real (Sertã) e Castelo Branco (Valpaços) e que mobilizam quase 500 operacionais e mais 100 viaturas cada um. No total, cerca de 2350 operacionais e 710 viaturas combatem mais de 60 incêndios em todo o país, 14 dos quais em curso, três em resolução e 49 em conclusão.