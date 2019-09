Médicos querem que Conselho de Ética se pronuncie sobre recusa de medicamentos para cancro

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) deve pronunciar-se sobre “o que significa a oportunidade de diminuir o risco de vida”, apela Luís Costa, o presidente do colégio da especialidade de Oncologia da Ordem dos Médicos (OM) que avançou com a denúncia de que o acesso a fármacos oncológicos inovadores está a ser dificultado pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento) em fases mais precoces de alguns cancros.

