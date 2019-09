Elisa Ferreira terá a pasta da Coesão e das Reformas na nova Comissão Europeia. Isto, claro, se o Parlamento Europeu vier a confirmar as escolhas de Von der Leyen, que padecem do duvidoso carimbo de Orbán em pastas fundamentais, como lembrou Rui Tavares, na quarta-feira, nas páginas do PÚBLICO.

