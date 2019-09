Governo abre mais de 2000 vagas para estágios na Administração Local

Foi divulgado esta quarta-feira, 11 de Setembro, em Diário da República, o despacho no âmbito da distribuição dos estágios, por regiões, da 2.ª fase da 6.ª edição do Programa Estágios Profissionais na Administração Local. Há mais de 2000 estágios para atribuir em todo o país e as candidaturas estão abertas até 11 de Outubro.

Segundo o despacho, assinado pelo secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, vão ser atribuídos 2088 estágios a jovens desempregados até aos 30 anos — ou 35, caso sejam portadores de uma deficiência ou incapacidade — ​ e que tenham no currículo uma licenciatura, um curso técnico superior profissional ou um curso tecnológico de nível secundário.

Este programa pretende funcionar como ponte entre a formação profissional ou académica dos jovens e o mundo do trabalho, com vista ao aumento da qualificação e a uma melhor resposta às dificuldades sentidas na entrada do mercado laboral.

Quanto à distribuição dos estágios, as regiões Norte e Centro lideram os lugares de maior número de atribuições de estágio, com 763 e 744, respectivamente. O Alentejo está no terceiro lugar com 363 vagas, seguido do Algarve (113) e, por último, Lisboa (105). A lista completa de vagas pode ser consultada no despacho.

A selecção dos estagiários estará concluída em quatro meses e serão disponibilizados cerca de 18,5 milhões de euros, co-financiados pelo Fundo Social Europeu através dos Programas Operacionais Regionais. Cabe às autarquias registar, no Portal Autárquico, as necessidades de cada uma, para depois ser possível a selecção dos estagiários.