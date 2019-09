Os esforços de uma cadela para salvar as suas crias (e o vídeo que está a torná-la famosa)

Os esforços de uma cadela indiana para salvar as suas crias depois de estas terem ficado presas debaixo de uma casa que ruiu estão a torná-la famosa. O vídeo que mostra o momento do resgate foi captado por voluntários da Animal Aid Unlimited, uma instituição de resgate de animais de rua com sede em Rajastão​, na Índia — e já conta com mais de 22 milhões de visualizações. Os dois filhotes ficaram debaixo de uma habitação que desabou devido às chuvas intensas que assolaram a Índia no final de Agosto.

O vídeo mostra a cadela bastante ansiosa e impaciente a tentar retirar terra e pedras para chegar aos seus dois filhotes. Com a ajuda de um voluntário da instituição de resgate animal, a cadela consegue resgatar ambas as crias, que não parecem ter mais do que algumas semanas, com vida.

“O amor frenético desta mãe pelos seus filhotes fá-la cavar com as patas, morder pedras e derrubar os escombros para libertar os seus bebés que ficam presos depois de uma casa desabar por causa das chuvas intensas. Quando os socorristas da Animal Aid chegaram, temeram que as crias não estivessem vivas, mas a mãe deve ter sido capaz de os ouvir ou sentir que ainda estavam vivos — ​ e estava determinada a dizer-nos isso. Cada minuto era precioso e ela parecia perceber que eles poderiam sufocar a qualquer momento”, lê-se na publicação que divulga o vídeo do momento.

Depois de resgatados com sucesso, tanto os cães bebés como a sua mãe ficaram ao cuidado da Animal Aid. "E agora é hora de todos dormirem descansados”, escreve a organização na sua página.