Um mundo selvagem para conhecer entre risos — mas para preservar a sério

Aparentemente disparatadas, as imagens a concurso no (The) Comedy Wildlife apanham os animais selvagens em momentos que não estamos habituados a ver. Fotografados com a "lente" dos comportamentos humanos, os rituais de acasalamento ou as lutas por território transformam-se em expressões e situações caricatas que poderíamos encontrar no autocarro ou do outro lado da rua. Como o urso a brincar às escondidas ou as lontras a acenarem para dizer "olá".

Nesta fotogaleria estão alguns dos finalistas do concurso de fotografia que alerta para a conservação da vida selvagem — e ao mesmo tempo escolhe os vencedores pela quantidade de risos que provocam. O vencedor, que ganha um safari no Quénia para duas pessoas, vai ser anunciado a 13 de Novembro.