Ser Voluntário… na AMI

A AMI (Age, Muda, Integra) é uma organização não-governamental (ONG) portuguesa, privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos, cuja missão é levar ajuda humanitária e promover o desenvolvimento humano, tendo em conta os direitos humanos e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável nas áreas da saúde, social e ambiental, em qualquer parte do mundo, independentemente de raça, género, idade, nacionalidade, língua, política, religião, filosofia ou posição social, olhando para cada pessoa como um ser único, insubstituível, digno de atenção e cuidado.

A instituição foi fundada em 1984, com o objectivo inicial de prestar assistência médica nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Em 1994, face à necessidade de intervir em território nacional, estendeu a sua área de actuação a Portugal, na tentativa de minimizar os efeitos dos fenómenos da pobreza e exclusão social do país. A promoção de uma cidadania activa na área do associativismo, formação ou ambiente são outras áreas importantes desenvolvidas pela fundação.

Trinta e cinco anos depois, a AMI já actuou em 82 países e conta com 15 equipamentos e respostas sociais em Portugal, que se dividem por nove Centros Porta Amiga (Lisboa — Olaias e Chelas; Almada; Cascais; Coimbra; Porto; Vila Nova de Gaia; Funchal; Angra do Heroísmo), dois abrigos nocturnos (Lisboa e Porto), duas equipas de rua (Lisboa, Porto/ Vila Nova de Gaia), um serviço de apoio domiciliário (Lisboa) e um pólo de recepção de alimentos. Estes equipamentos e respostas sociais desenvolvem um conjunto de serviços sociais (atendimento/acompanhamento social, apoio ao emprego, distribuição alimentar, refeitórios sociais, infotecas contra a infoexclusão, formação profissional, alfabetização, apoio psicológico, balneários) por todo o país.

Qual o impacto da AMI?

Em 2018, a AMI desenvolveu um total de 37 projectos internacionais, um dos quais com equipas expatriadas no terreno (Guiné-Bissau) e 36 projectos internacionais em parceria com organizações locais, em 20 países. Em Portugal, a AMI apoiou, em 2018, um total de 10.423 pessoas, sendo que, desde 1994, ano de inauguração do primeiro Centro Porta Amiga, já foram apoiadas 74.755 pessoas em situação de pobreza e exclusão social. De referir, ainda, que todos os projectos desenvolvidos pela AMI, em 2018, contribuíram para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Que tipo de voluntariado existe na AMI?

apoio na distribuição alimentar a famílias

dinamização de actividades nos Centros Porta Amiga (workshops, actividades lúdicas)

apoio a acções de angariação de fundos, nomeadamente peditórios e recolhas de bens alimentares

participação em acções de sensibilização, presença em stands

o voluntariado técnico, por exemplo para médicos, psicólogos, é outra das necessidades sentidas nos equipamentos sociais da AMI

paralelamente, a AMI realiza acções de voluntariado na área da sensibilização ambiental

Quando precisam de mim?

A disponibilidade varia consoante a função do voluntário e deve ser vista caso a caso, junto da pessoa responsável pela gestão do voluntariado na AMI.

Próximas acções 24 a 27 Outubro : peditório nacional AMI

: peditório nacional AMI 16 Novembro: recolha de Bens alimentares em hipermercados

recolha de Bens alimentares em hipermercados 22 e 23 Novembro: projecto Ecoética, acção de reflorestação em Monchique