Sobre o “museu Salazar": o povo de esquerda no seu pior

Anteontem, dia 11 de Setembro, suspirei de alívio quando li no PÚBLICO o importante texto de Luís Reis Torgal sobre este assunto. Esclarece ele, com autoridade (é um dos grandes historiadores do Estado Novo) que está instalada a não informação sobre o assunto: um projecto credível, bem desenhado e dirigido cientificamente pelo CEIS20, prestigiada unidade de investigação científica da Universidade de Coimbra, através dele próprio e de João Paulo Avelãs Nunes, outro reputadíssimo historiador do Estado Novo.

Entre os poucos interessados, ando há semanas a afirmar, para espanto deles, que não acredito que este fosse um projecto salazarista, saudosista e defensor das energias da extrema-direita, tendo em conta a excelência dos nomes dos investigadores associados. Gerava-se silêncio incómodo, como quem diz “também tu andas por maus caminhos”. O disparate torna-se gravidade extrema com a aprovação na Assembleia da República de uma proposta do BE, condenando o dito “museu Salazar”.

Espero que esta onda nefasta de negação da História não conduza o projecto inovador do CEIS20 à desistência, como aconteceu, parece, com o não chamado “museu dos Descobrimentos” em Lisboa. Sem alarmismos, afirmo que o “povo de esquerda” está cada vez mais insuportavelmente ignorante, e, apesar disso, exige determinar o que os historiadores devem fazer. O Estado Novo e o seu chefe são objectos fundamentais de estudo e divulgação problematizadora da história de Portugal do século XX e Santa Comba do Dão tem direito a ter um centro de estudo, interpretação e divulgação do Estado Novo, articulando os valores, constrangimentos e dinâmicas de uma sociedade tradicional com alguns dos princípios norteadores do regime. Só para citar um caso que certamente foi tido em conta pelo CEIS20, a “dois passos” da casa modestíssima onde nasceu Salazar, estava a surgir um dos equipamentos mais modernos do Portugal de então, o Sanatório do Caramulo. Não reinava só a tacanhez em terras da Beira interior.

Como cidadã, venho propor, a quem ontem, na AR, votou uma idiotice, que peça desculpas públicas aos autores do projecto que trabalham, há décadas, sobre a recente história de Portugal. E condená-los-ia a lerem os seus livros e artigos.

Raquel Henriques da Silva, directora do Instituto Português de Museus no período 1997-2002

Salazar

Estamos num tempo sem Memória e sem História, parecendo que não temos passado, unicamente presente e só presente. Se nunca se deve camuflar a História por melhor ou pior que possa ter sido, também não se deve a andar a pedir “desculpa” pelos que “antes" foi feito. Aconteceu, nada há a fazer, espera-se que não se repita, e para isso é importante ter Memória com História. O que nos faz muita falta é aprender com a História e com a Memória. Logo, Salazar, existiu, não foi nada bom, mas não se deve esconder a verdade!

Augusto Küttner de Magalhães, Porto