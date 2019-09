Sete ideias para sair esta semana

ESTORIL

Cozinha à prova de fogo

Dia 14 de Setembro

Fiartil

Cozinha ao vivo, temperada com fogo, tempo e uma pitada de música a gosto. A receita do Chefs on Fire está pronta a servir. À volta da fogueira, do meio-dia à meia-noite, juntam-se dez chefs, sete bandas, comida preparada lentamente, harmonizações com vinho e cerveja, e Green Talks, que trazem a ecologia para o centro da mesa. O australiano Dave Pynt, do restaurante Burnt Ends, em Singapura, é a estrela do cartaz desta segunda edição. Em torno do fire pit vão estar também João Rodrigues (Feitoria), João Oliveira (Vista), Vasco Coelho Santos (Euskalduna), Alexandre Silva (Loco), Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão), Carlos Teixeira (Herdade do Esporão), Kiko Martins (O Talho, A Cevicheria, O Asiático), Nuno Castro (Fava Tonka) e Márcio Baltazar (Ocean). Ao palco sobem Dead Combo, Lena D’Água, Capitão Fausto, Miguel Araújo, Marta Ren & The Groovelvets, Adam Naas e The Harpoonist & The Axe Murderer. Aqui, não há lugar para a cultura do descartável: no festival que se assume 100% plastic-free, do produtor ao produto final, as loiças e os talheres são biodegradáveis, feitos de bambu e cana-de-açúcar. Na mesma carta de princípios está o apoio aos Bombeiros Voluntários do Estoril, para os quais revertem 5€ de cada bilhete comprado.

Bilhetes a 75€ (inclui uma refeição de cada chef, cinco bebidas e acesso aos concertos). Crianças dos seis aos 12 anos: 25€; até aos cinco anos (inclusive): grátis.

Foto DR

LISBOA

A arte de cervejar

De 14 a 22 de Setembro

Quinze cervejeiras, 12 fábricas, nove bares, 54 sabores diferentes. Os números da Lisbon Beer Week dão corpo à promessa de uma festa bem regada, com menus especiais à medida da ocasião. Na ementa, há uma Rota das Cervejas com passeios pelas principais fábricas de cerveja artesanal da cidade (degustações incluídas) e um festival para beber no Beer Garden do Jardim do Arco do Cego (entre 20 e 22 de Setembro). Para começar a semana em beleza, a organização propõe uma corrida de copo na mão: dia 14, a partir das 9h30, a Beer Mile leva atletas e adeptos da cevada a dar quatro voltas à Praça de Touros do Campo Pequeno, com pontos de abastecimento a cada 400 metros. As inscrições já estão esgotadas, mas vale a pena acompanhar a prova e ver quem leva o troféu para casa. Os copos não ficam por aqui: mais a norte, em Vila Nova de Famalicão, a bebida é por conta do Dona Maria Famalicão Beer Fest, que na segunda edição põe na praça mais de duas centenas de rótulos de cerveja artesanal, sem esquecer a comida de rua, a música e a dança (de 19 a 22 de Setembro, a partir das 18h, com entrada livre).

Bilhetes a 3€ (inclui copo de prova reutilizável)

Foto Basket Beat Orquestra DR

PORTO

Tudo a mexer

De 16 a 22 de Setembro

Vários locais

Dez dias para mexer a cidade Invicta. A proposta vem do Mexe – Encontro Internacional de Arte e Comunidade que, à quinta edição, volta a reclamar o espaço público para momentos de partilha, vizinhança e ligação comunitária. O comum em tempos de confusão é o foco do programa que assenta na lógica participativa, na diversidade dos olhares e no confronto construtivo. Num alinhamento que ocupa 22 espaços portuenses, a maioria com acesso gratuito, há lugar para o Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias, com mais de uma centena de investigadores presentes, bem como documentários, oficinas, conversas, dança, música, exposições, marchas e performances. Entre os espectáculos estão os da Basket Beat Orquestra (dia 17, às 21h, na Associação Moradores do Bairro Social da Pasteleira); a marcha de mulheres grávidas liderada pela italiana Caterina Moroni, Duck March (dias 19 e 20, às 17h, na Praça de Lisboa); a peça Isto É Um Negro?, do grupo E Quem É Gosta?, sobre o racismo no Brasil (dia 21, às 21h, no Teatro Carlos Alberto); e a grande parada de encerramento (dia 22, às 18h30, da Escola Alexandre Herculano para o Jardim de São Lázaro).

Programa completo disponível aqui.

Foto Alfredo Matos

COIMBRA

Encontros Mágicos

De 17 a 22 de Setembro

A magia volta a espalhar-se por ruas, largos, praças e outros espaços conimbricenses. Com 23 anos de vida, o Encontros Mágicos - Festival Internacional de Magia de Coimbra mantém o desafio de converter em realidade os sonhos do ser humano, pelas mãos dos melhores criadores de ilusões do mundo. Na cartola desta edição encontramos nomes como o norte-americano Dan Sperry, o australiano James James, a alemã Jaana Felicitas, os franceses Deux à La Tâche e Jonathan Barragan, o mexicano Joaquin Kotkin, os ingleses Jack Charlie Beavis e Jonathan Goodwin, o chileno Juan Esteban Varela, o brasileiro Vik & Fabrini, ou os espanhóis Hector Ruiz, Adrian Conde, Pau Segalés, Julio Rapado, Paulino Gil, Mago Teto e Nando Caneca. O Convento de São Francisco é, mais uma vez, o cenário escolhido para as Galas Internacionais, apresentadas pelo português Luís de Matos (dias 20 e 21, às 21h30). Paralelamente, no mesmo sítio, pode passar por Universos Mágicos, a exposição do artista plástico brasileiro Fabrini Crisci (terça a sábado, das 15h às 20h).

Grátis. Galas no Convento: bilhetes de 15€ a 17,50€

Foto Daniel Rocha

LISBOA

Arte iminente a 360º

De 19 a 22 de Setembro

Panorâmico de Monsanto

Tendo como ponto de partida a importância da arte nas dinâmicas da cidade, o Festival Iminente regressa ao Panorâmico de Monsanto em formato alargado. Nesta edição, a quarta, passa de três para quatro dias repletos de artes visuais e performativas, desta e de outras paragens. A diversidade é aqui uma bandeira, espelhada num cartaz que tanto se alimenta de jovens talentos como de artistas consagrados no meio. Abdel Queta Tavares, Francisco Vidal, Herberto Smith, Sosek, Kaur, Coxas, Thiago Neves, Aka Corleone, Ana Aragão, Blac Dwelle, Colectivo Rua, Thunders Crew, Miguel Januário, Common, Bulimundo, Mayra Andrade, Linn da Quebrada, Dealema, Pedro Mafama, Classe Crua, Beatbombers, Deau, Fado Bicha, Filho da Mãe, Fred, Kappa Jotta, Omiri e Scúru Fitchadu são alguns dos cem nomes alinhados no programa. A curadoria está nas mãos de Vhils (Alexandre Farto) e da plataforma Underdogs, com a mão de Shaka Lion na selecção musical. Programa completo disponível aqui.

Horário: quinta, a partir das 17h; sexta a domingo, a partir das 15h30.

Bilhetes diários a 15€

Foto "Laia e o Voo da Imaginação" da Cia Tu Mateixa Marionetes Barnabé Barna Di Kartola

ALBUFEIRA, FARO, LOULÉ, S. BRÁS DE ALPORTEL, OLHÃO E TAVIRA

FOMe com fartura

De 13 a 28 de Setembro

Em 2018, o festival cresceu no nome, expandiu-se para lá da capital algarvia (sede da organizadora Acta - A Companhia de Teatro do Algarve) e alcançou seis concelhos – rede que mantém em 2019. Para esta edição, o FOMe – Festival de Objectos e Marionetas & Outros Comeres convoca 18 companhias de dentro e fora de portas e propõe um total de 50 espectáculos, bem como uma exposição, dois workshops e quatro experiências gastronómicas. A puxar os cordelinhos estão, entre outros, Cia Tu Mateixa Marionetes (Brasil), Dundu (Alemanha), Mikrópodium (Hungria), Margo Gram (França), El Patio Teatro (Espanha), Men In Coats e Helena and John (Reino Unido), Duda Paiva Company (Países Baixos), Cengiz Ozek (Turquia), Crochet Puppet Theatre (Itália) e Marionetas da Feira, S.A. Marionetas, Pedro Tochas e Radar 360º (Portugal).

Grátis. Espectáculos com brunch/jantar: 15€ a 20€

Programa completo aqui.

SABUGAL

Muralhas com História

De 20 a 22 de Setembro

Aldeia de Sortelha

Foto DR

“Sortelha é o cenário ideal para recuar no tempo”. As palavras são da Câmara Municipal do Sabugal, que organiza a iniciativa e promete uma viagem ao quotidiano medieval – para sermos mais precisos, ao reinado de D. Fernando I, entre 1367 e 1383. Pelas ruas do burgo, durante três dias, andam recriações de episódios históricos, um mercado da época, tabernas, ofícios, cetraria, artes circenses, música, uma exposição de máquinas de cerco e instrumentos de tortura, um acampamento militar, jogos tradicionais e torneios de armas.

Horário: sexta, das 18h às 24h; sábado, das 12h às 24h; domingo, das 12h às 21h30.

Grátis

EXTRA: Cinema

Amazing Grace

Com um nome tirado do hino cristão com letra de John Newton, Amazing Grace é um disco ao vivo de Aretha Franklin, gravado na New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles, em Janeiro de 1972. A filmar a actuação para um documentário estava Sydney Pollack. O resultado chega agora aos cinemas, mais de 45 anos depois. Mais em Cinecartaz.

Foto DR

