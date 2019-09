Empresa espalha caixas com dinheiro em várias cidades mundiais (Lisboa e Porto incluídas)

Barcelona, Istambul, Dublin, Berlim, Oslo, Tóquio, Toronto, Londres, Sydney e, entre dezenas de cidades, Lisboa e Porto. “A sorte aparece por todo o mundo”, promete a Snoopo, empresa que se prepara para lançar uma app e optou por uma estratégia de marketing de uma eficiência aparentemente notável: espalhou caixas pretas, do tamanho de um smartphone, por vários locais do planeta e lá dentro há notas de, pelo que se tem visto online, 20 e 50 euros.

A empresa tem optado por não avançar muitas informações sobre a campanha – aguardamos ainda respostas às questões que enviámos aos responsáveis –, mas as caixas com notas já são naturalmente virais. A app que se preparam para lançar no final do mês, segundo dizem, oferecerá “aventuras virtuais no mundo real”, que deverão seguir o actual mote de “caças ao tesouro”.

Foto Dois "achados" em Lisboa destacados nas Stories no Instagram da empresa

No Instagram, a empresa confirmou a presença de caixas em Portugal e pelo menos duas pessoas publicaram fotos com as caixas encontradas em Lisboa (podem ser vistas nas Stories no perfil da Snoopo). No Porto, também surgiu uma mas o utilizador que mostra a caixa junto à Ribeira, teve algum azar: “Já não tinha nenhum tesouro”, lamenta Sérgio Gouveia. Encontrou apenas a caixa e alguém levou a nota e com ela ficou sem dar importância a campanhas ou ideias virais. “No entanto, não deixa de ser uma descoberta incrível e uma excelente forma de publicidade. Adorei toda a experiência, é continuar com o bom trabalho”, comenta ainda, assim, aquele utilizador.

Em Portugal, a acção parece apenas estar a despertar curiosidade, além de algumas alegrias, mas noutras latitudes já despertou também medos. Nos EUA, pelo menos em Boston, o surgimento das misteriosas caixas, conta o Boston Globe, levou a denúncias e à acção da polícia, não fosse tratar-se de uma bomba... A polícia chegou mesmo a indicar que caso alguém encontrasse uma destas caixas, não a abrisse e contactasse o 911, o número de emergências.

Follow the money

Quem encontra uma caixa, com o símbolo Snoopo e a ordem “Abre-me”, descobre um cartão com os dados das redes sociais da empresa e um cartão onde se lê (em tradução livre) “Hoje é dia de sorte, tiveste a sorte suficiente para encontrares no teu caminho esta caixa. Podes ficar com a caixa e com o tesouro que contém”. A quem partilhar o achado nas redes sociais, a empresa promete o dobro do dinheiro – quem quiser seguir o trilho dos achados poderá acompanhar no Instagram #fortunestrikes e #snoopos.

No seu Facebook, a empresa indicou ter um milhão de dólares (quase 9 milhões de euros) disponíveis para estas ofertas, entre vouchers de viagens, moedas e notas. Já no Instagram tinha anunciado, no seu primeiro post a 9 de Agosto, e com uma imagem de Roma que “milhares de caixas foram colocadas por todo o mundo”. Pelas suas contas, serão 40 cidades em quatro continentes, num total de 5 mil caixas.

O site da empresa apenas contém a informação que será lançado em breve. O domínio, segundo o Whois, está nas mãos de uma empresa de marketing digital norte-americana, Mesh Digital.