Campanha do Turismo de Portugal entre as melhores do mundo

Depois de ter sido distinguido como o primeiro Destino Turístico Acessível do mundo, Portugal volta à ribalta em nova ronda de distinções da Organização Mundial do Turismo (OMT).

Portugal.The Summer é o mote da campanha internacional do Turismo de Portugal que acaba de ser distinguida como uma das melhores da Europa, ao lado de uma campanha grega, na 4.ª edição da Tourism Video Competition da OMT, incluindo-se entre as melhores do ano em todo o mundo.

A campanha inclui uma parceria com a banda norte-americana Portugal. The Man, original do Canadá e tem por mote Can’t Skip Portugal. “Posiciona o país como ‘o’ destino de Verão, através de cinco filmes que despertam os sentidos e mostram um destino rico em experiências e sensações”, explica a entidade em comunicado. “O objectivo era que, a partir da música Live in the moment, um original de Portugal. The Man, fossem criados novos motivos para ‘ouvir’ Portugal através de versões desta canção”, resumem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Assim, foi aberto um concurso que desafiou “músicos de todo o mundo a criar a banda sonora”, que “mostrasse o calor dos portugueses, os ritmos nacionais, um verão que se sente o ano inteiro e explorasse os cinco sentidos que são também cinco motivos de visita a Portugal”. Os vencedores do desafio ganharam uma viagem a Portugal e participação no NOS Alive 2019. Os vídeos, disponíveis no site oficial, foram filmados em várias partes do país e, segundo as contas do Turismo português, a campanha global chegou a “mais de 20 milhões de pessoas”, tendo sido dirigida preferencialmente aos mercados do Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e EUA, num investimento de 100 mil euros, referem.

O prémio foi entregue esta quinta-feira durante a 23.ª Assembleia Geral da OMT, que termina sexta em São Petersburgo, na Rússia. Os vencedores, regionais e nacionais, podem ser vistos na página da competição.

Para quem ainda se questiona sobre o nome da banda norte-americana, eis como já se explicou o caso no P3: este não obedece a nenhuma lógica inteligível. A coisa explica-se por um sentido de humor absurdo de quem cresceu no estado americano mais absurdo em paisagem e clima, o Alasca.