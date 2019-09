Só duas empresas acederam à linha de apoio para o “Brexit”

Dos 50 milhões de euros de financiamento disponíveis desde Abril através da linha de apoio às empresas com exposição ao “Brexit”, só 1,2 milhões foram utilizados até ao momento. De acordo com os dados enviados ao PÚBLICO pelo Ministério da Economia, este valor está repartido por apenas duas empresas, uma do sector da cortiça e outra do sector têxtil.

Continuar a ler