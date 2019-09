São 88 os credores da Maló Clinic que reclamam 94,6 milhões de euros

A lista provisória de credores do grupo Maló Clinic, que está em Processo Especial de Revitalização (PER), já foi publicada. Ao todo são 88 os credores que reclamam o pagamento de mais de 94,6 milhões de euros — dos quais apenas são reconhecidos efectivamente 66,9 milhões de euros que, com juros, colocam o valor nos 70,8 milhões de euros.

