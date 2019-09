Pagamentos pela Internet passam a ser mais seguros a partir de amanhã

Sabe o que é a “autenticação forte”? Se não sabe, vai ficar a saber a partir de deste sábado, porque várias operações bancárias só vão poder ser realizadas mediante o cumprimento de novas regras de segurança, para assegurar a identidade do utilizador e a legitimidade das operações. É por esta razão que as “velhas” cadernetas deixam, a partir de hoje, de permitir levantamentos ou transferências de dinheiro.

As novas regras, impostas por directiva comunitária, e por isso comum aos países que integram a União Europeia, pretenda tornar os pagamentos mais seguros, nomeadamente quando os particulares acedam à sua conta de pagamento por via online, quando realizam operações de pagamento electrónico, e ainda quando realizam uma acção, através de um canal remoto, como levantamentos de dinheiro através de uma aplicação (app) para telemóveis. Na prática, todas as operações bancárias que possam envolver risco de fraude nos pagamentos ou outros abusos.

Como destaca o Banco de Portugal (BdP), em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a autenticação forte é um procedimento adoptado para verificar a identidade do utilizador e a legitimidade das operações. Este procedimento implica que os prestadores de serviços de pagamento, nomeadamente os bancos, mas não só, solicitem ao cliente dois ou mais elementos pertencentes às categorias de “conhecimento” (algo que só o cliente sabe, como, por exemplo, uma palavra-passe), de “posse” (algo que só o cliente tem, como, por exemplo, um telemóvel para o qual é enviado um código por mensagem) e ainda de “inerência” (uma característica inerente ao cliente, como a impressão digital).

A partir, deste sábado, os elementos utilizados na autenticação forte são escolhidos por cada prestador de serviços de pagamento/banco, que algumas instituições já seguiam ou têm vindo a implementar, mas que agora passam a ser obrigatórias.

O que muda?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A autenticação forte passa a ser exigida sempre que particulares ou empresas fazem compras e pagamentos online com cartão, para iniciar transferências; para efectuar pagamentos de serviços; para consultar online os movimentos da sua conta; para consultar e alterar online outra informação (por exemplo, dados de operações recorrentes ou listas de beneficiários preferenciais).

Neste contexto, as cadernetas deixam de poder fazer levantamentos ou pagamentos porque a banda magnética não cumpre as regras de segurança agora exigidas.

O BdP disponibiliza no seu site um guia e um descodificador para reforçar a informação aos utilizados de serviços electrónicos, e aconselha-os a contactar o seu prestador de serviços de pagamento/banco sobre os procedimentos a adoptar para continuarem a aceder online à sua conta e a autorizar operações de pagamento.