Investimento de três milhões de euros atraca na marina da Expo para dar a conhecer o Tejo

As célebres barcaças que servem de casas e que estão atracadas nos canais de Amesterdão, no Sena em Paris ou no Tamisa em Londres serviram de inspiração para um projecto turístico inédito em Portugal. Dezoito embarcações deste tipo, equipadas com o conforto e a tecnologia do séc. XXI, serão a âncora do Tagus Marina, uma marca da empresa Meridian Seasons, Lda., que pretende apostar num turismo com preocupações ambientais, não massificado e inteiramente voltado para o estuário do Tejo.

