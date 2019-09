British Airways vai cancelar todos os voos a 27 de Setembro

A British Airways anunciou esta sexta-feira, 13 de Setembro, que vai cancelar todos os seus voos marcados para 27 de Setembro devido a uma nova greve dos pilotos, que deverá ter impacto nas viagens de dezenas de milhares de passageiros. A companhia aérea apela ao sindicato dos pilotos da British Airways (BALPA) para “anular a greve e retomar as negociações” com o objectivo de resolver a disputa laboral relacionada com os salários, refere a transportadora britânica em comunicado.

“Para podermos oferecer a maior segurança possível aos nossos clientes, estamos a entrar em contacto com todos os interessados para fazer o reembolso total ou marcarem uma nova reserva numa data alternativa ou para optarem por outros destinos ou para mudarem para outras companhias”, salienta a British Airways.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, o BALPA disse que a companhia tinha começado a cancelar os voos marcados para 27 de Setembro de forma a evitar reembolsar os passageiros. Os regulamentos estabelecem que se a empresa notificar os clientes da alteração do voo com mais de 14 dias de antecedência, não tem de os compensar.

No início da semana, os pilotos da British Airways já realizaram dois dias de paralisação (a primeira da história transportadora) tendo marcado outro dia de greve para 27 de Setembro. Esta paralisação levou a que a companhia aérea cancelasse cerca de 1.600 voos no total (quase todos os voos) afectando 200 mil passageiros.

Cada dia de greve custa à companhia 40 milhões de libras (aproximadamente 45 milhões de euros) e afectou sobretudo os aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres.

O sindicato BALPA não descartou a possibilidade de fazer mais greves no futuro caso não vissem as suas reivindicações salariais satisfeitas. Os pilotos consideram insuficiente o aumento salarial de 11,5% nos próximos três anos, proposto pela companhia aérea em Julho.

O sindicato explicou que o tempo que medeia entre os dois primeiros dias de greve e 27 de Setembro foi planeado para dar tempo à British Airways para encontrar uma solução para o problema salarial.

Esta semana, as duas partes têm procurado encontrar uma solução mediada pela ACAS, a autoridade para arbitragem e conciliação de diferendos laborais no Reino Unido, mas ainda não chegaram a acordo