Bolsa de Londres rejeita oferta de 33 mil milhões de euros da bolsa de Hong Kong

A bolsa de Londres rejeitou esta sexta-feira a proposta de 29,6 mil milhões de libras (cerca de 33 mil milhões de euros) da Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX).

Segundo o comunicado divulgado no site do London Stock Exchange Group (LSEG), a proposta surpresa feita pela bolsa de Hong Kong era “preliminar e altamente condicional”. A direcção do LSEG mostra-se preocupada com alguns problemas da oferta no que diz respeito a “estratégia, concretização, modelo e valor”.

No e-mail enviado para Hong Kong, e divulgado na mesma página, o LSEG afirma que esta não é a melhor opção para o seu “posicionamento a longo prazo na Ásia”, valorizando a sua actual relação com a bolsa de Xangai. Adicionalmente, considera a proposta de investimento “diferente e muito menos atraente” para os seus accionistas.

Além do mais, nesse e-mail, o grupo ataca a HKEX referindo que a sua “direcção invulgar” e a “relação com o governo de Hong Kong” poderia complicar certos assuntos, duvidando assim que “a implementação da transacção” fosse simples. Para além disso, o LSEG pensa que “a aprovação dos processos” seria “exaustiva” e que o “suporte dos partidos relevantes, vitais para a transacção, é altamente incerto”, o que “seria um risco” para os accionistas.

No mesmo e-mail, o grupo refere que este negócio iria prejudicar a compra da Refinitiv, fornecedora global de dados e infra-estrutura de mercados financeiros. O LSEG aproveita o comunicado para assegurar que aquela transacção “continua no bom caminho”. Segundo o e-mail divulgado, a compra da Refinitiv terá muito mais valor para a bolsa de Londres do que aceitar a proposta asiática.

Charles Li, chefe executivo da HKEX, não é da mesma opinião. De acordo com o Finantial Times, Li alega que a sua proposta é superior ao acordo com a Refinitiv porque permitia que as duas bolsas beneficiassem dos crescentes vínculos entre o mercado de capitais da China e o resto do mundo.

O anúncio da oferta surpresa da bolsa de Hong Kong à bolsa de Londres foi feito na manhã desta quarta-feira, 11 de Setembro. No entender da bolsa de Hong Kong, uma fusão entre as duas bolsas seria uma “oportunidade financeira altamente atraente para criar um líder no mercado global”.