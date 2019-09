Líderes empatam cimeira de Minsk

Os melhores tenistas de Portugal e Bielorrússia corresponderam ao seu estatuto e venceram os respectivos singulares do primeiro dia da eliminatória do Grupo I da Zona Europa/Ásia da Taça Davis, que decorre em Minsk, colocando o resultado em 1-1. O vencedor será encontrado na longa jornada de sábado, onde estarão três pontos em disputa, sendo o de pares, logo a abrir, de enorme importância, pois dará um ascendente importante à selecção vencedora.

“Vamos disputar três pontos e começamos com os dois ‘Sousas’ no encontro de pares. Vamos com muita vontade e determinação, pois sabemos que é um ponto muito importante. Está tudo em aberto e qualquer dos pontos pode cair para qualquer equipa, mas continuo muito confiante nas capacidades da nossa selecção. Está nas nossas mãos criar as oportunidades e aproveitá-las”, disse Rui Machado.

O capitão português assistiu na primeira fila à vitória de João Sousa (64.º) sobre Ilya Ivashka (135.º), por 4-6, 6-1 e 6-2, e à derrota de João Domingues (179.º no ranking ATP) frente ao número um da Bielorrússia, Egor Gerasimov (119.º), por 6-2, 6-3.

“O João [Sousa] não entrou muito bem e o adversário começou bastante sólido. Aos poucos, fomos encontrando soluções para o encontro e o João foi-se soltando. No segundo set, assim que fez o break, encontrou o equilíbrio e dominou o encontro até ao final”, resumiu Rui Machado.

Domingues teve mais problemas para adaptar-se ao hardcourt instalado no Republic Olympic Tennis Center e acabou por ceder em 60 minutos. “O João Domingues entrou relativamente bem e teve oportunidade para fazer um break. Era importante mantermo-nos com o resultado equilibrado ou fazer um break cedo para causar instabilidade no adversário, que servia muito bem. Não conseguiu, pesou-lhe um pouco e foi quebrado logo depois. Aí, o encontro ficou um pouco mais desequilibrado, porque o adversário sentiu-se sempre cómodo”, acrescentou Machado.

O capitão luso confirmou os nomes de João e Pedro Sousa para o par, mas não os que tinha adiantado na quinta-feira para os singulares: João Sousa e João Domingues.