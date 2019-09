O alien que veio para jantar

Em 1979, o ano em que Alien – O Oitavo Passageiro chegou às salas, Hollywood tinha andado a pintar os extraterrestres como seres relativamente benevolentes que povoavam o espaço interestelar – estávamos na ressaca da Guerra das Estrelas de George Lucas (1977) e dos Encontros Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg (1978). (E, em 1982, Spielberg voltaria a insistir no tema com o seu E.T. perdido na Terra.)

Continuar a ler