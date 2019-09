Louvor de Bernard Haitink

Na passada sexta-feira o holandês Bernard Haitink, dirigiu o seu último concerto, aos 90 anos. Numa derradeira digressão, com a Filarmónica de Viena, Haitink dirigiu o Concerto para Piano nº4 de Beethoven, sendo solista Emanuel Ax (substituindo o previsto Murray Perahia, que continua com problemas físicos) e, dir-se-ia que inevitavelmente, a Sétima Sinfonia de Bruckner, com dois concertos, a 30 e 31 de Agosto no Festival de Salzburgo, a 3 de Setembro nos Proms em Londres, e a 6 no Festival de Lucerna.

