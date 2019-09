O dinheiro não cura o desgosto, mas pode pedir-lhe um cheque

A história de amor de Ana e João, chamemos-lhes assim, tinha tudo para ter um final feliz. Ao final de três anos de namoro, ele só pensava no dia em que se iriam casar, depois da cerimónia marcada, apartamento comprado e mobilado ao gosto dela. Mas ela trocou-lhe as voltas, apaixonou-se por outro e rompeu o noivado. Do desgosto amoroso não se livrou e não a podia obrigar a casar-se, mas descobriu que a podia levar a tribunal por incumprimento de promessa de casamento por danos patrimoniais. E não é que a noiva o teve que indemnizar pelo recheio da casa e pelas despesas de condomínio?

