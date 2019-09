Portugal continental em situação de alerta até sábado por causa do risco de incêndio

O Governo declarou esta quinta-feira a situação de alerta em Portugal continental entre as 00h01 de sexta-feira e as 23h59 de sábado, devido ao “agravamento do risco de incêndio” decorrente do estado do tempo.

A decisão foi tomada por despacho conjunto dos ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que anunciaram a medida em comunicado.

De acordo com as previsões meteorológicas, é esperado até sábado um aumento da intensidade do vento, acompanhado pela continuação de tempo quente e seco.

Esta quinta e sexta-feira, serão poucos os distritos do continente que não chegarão aos 30ºC (ou valores acima) de temperatura máxima. Para o fim-de-semana, o IPMA prevê uma pequena descida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro, e que se devera acentuar no domingo.

Na semana passada, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural já tinham assinado um despacho conjunto que declarava a situação de alerta em Portugal continental e que vigorou até este domingo devido ao aumento das temperaturas e ao agravamento do risco de incêndio florestal.