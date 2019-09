Choque com linha de alta tensão provocou queda de helicóptero em Valongo

A queda do helicóptero que vitimou Noel Ferreira, no dia 5 de Setembro, durante um combate a um incêndio no concelho de Valongo deveu-se ao choque entre o balde da aeronave e um cabo de alta tensão. A conclusão é de um relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidente Ferroviários (GPIAAF), que investigou o acidente.

“Após transpor uma primeira linha de muito alta tensão, devidamente sinalizada e composta por 14 condutores, o balde suspenso da aeronave colidiu nos cabos da segunda linha, esta posicionada a uma cota inferior e a cerca de 45 metros de distância horizontal da primeira, motivo pelo qual dispensa sinalização”, pode ler-se no relatório do GPIAAF.

Foto Imagem do relatório: estimativa da posição de impacto do helicóptero com os cabos elétricos GPIAAF

Após o embate do balde, também o rotor da cauda do helicóptero chocou com outra linha de alta tensão, resultando numa descarga eléctrica. A aeronave e os seus acessórios funcionaram como condutor entre os dois cabos. O impacto originou “um arco eléctrico intenso”, descreve o relatório. O GPIAAF sustenta que esta conclusão vai de encontro aos relatos das testemunhas que assistiram ao acidente e reportaram um “impacto iluminado” entre a aeronave e os cabos.

Após a destruição do rotor de cauda, a aeronave perdeu também o estabilizador vertical, iniciando nesse momento uma queda abrupta em rotação.

Este gabinete diz que a perda de controlo foi “inevitável”, com um “incêndio intenso que consumiu a aeronave na totalidade” a deflagrar após o embate do helicóptero com o solo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A linha de alta tensão onde a aeronave embateu não estava sinalizada, mas não infringia nenhuma lei, visto que, a cerca de 45 metros de distância horizontal, se encontrava uma primeira linha de muito alta tensão devidamente sinalizada.

Estas conclusões têm carácter provisório, podendo ser alteradas no decorrer do processo de investigação ao acidente.

Operado pela empresa Helibravo, o helicóptero fazia parte do dispositivo de combate aos incêndios, a par dos meios aéreos que estão ao serviço da Protecção Civil. A vítima, Noel Ferreira, de 35 anos, era capitão da Força Aérea e simultaneamente comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete.