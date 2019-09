O absoluto escândalo do caso Rui Rangel

Deixem-me recordar-vos algumas manchetes e títulos de jornais entre Janeiro e Maio de 2018: “Juiz Rui Rangel suspeito de ter vendido decisões judiciais”; “Rangel devolve 80 milhões a banqueiro [Álvaro Sobrinho]”; “Sobrinho alvo de busca por suborno a Rangel”; “Juiz suspeito de corrupção, fraude fiscal e tráfico de influências”; “Escutas revelam pacto secreto [entre Rui Rangel e Fátima Galante]”; “[Luís Filipe] Vieira paga cunha [a Rangel] com tachos no Benfica”; “[José] Veiga paga corrida [de Rangel] ao Benfica”; “Casa e jipe de luxo pagos à vez por corruptores”; “Depósitos em notas na conta do juiz”; “Suspeita de burla pagava contas do juiz Rui Rangel”; “Testa de ferro paga o parto de filha do juiz”.

