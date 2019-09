CGTP exige aumento de “90 euros para todos os trabalhadores”

Entrevista

Arménio Carlos define já o primeiro patamar para a subida do salário mínimo até aos 850 euros a curto prazo, com um aumento em Janeiro de 90 euros para todos. Para o resto não há calendário, mas a CGTP quer que seja antes do fim da próxima legislatura. Critica o PS pelo facto de o trabalho ser o “parente pobre do programa” e os sindicatos dos motoristas por “prestarem um péssimo serviço aos trabalhadores”.