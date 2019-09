Construindo uma ONU inclusiva com Taiwan a bordo

Em Julho, a Presidente Tsai Ing-wen, da República da China (Taiwan), transitou por Nova York, um ícone de diversidade e liberdade e sede das Nações Unidas, como uma pré-carga para sua visita de estado aos aliados diplomáticos de Taiwan nas Caraíbas. Enquanto se reunia com os Representantes Permanentes da ONU dos aliados de Taiwan, a Presidente Tsai reiterou que 23 milhões de pessoas de Taiwan têm o direito de participar do sistema da ONU. Ela também enfatizou que Taiwan está comprometida em dar as mãos a parceiros globais para ajudar a alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para forjar o mundo que queremos e o futuro que precisamos.

Os ODS formam um plano para um futuro melhor e mais sustentável, com o objectivo de guiar o mundo por um caminho sustentável e resiliente, com “ninguém deixado para trás”. No Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, em Julho deste ano, o secretário-geral da ONU, António Guterres realçou novamente a necessidade premente de acelerar acções relevantes. Da mesma forma, ele pediu às nações que promovam o “Imperativo da Inclusão” porque “o desenvolvimento não é sustentável se não for justo e inclusivo”.

Os princípios de inclusão e não deixar ninguém para trás são essenciais para a realização dos ODS. Taiwan, uma democracia de pleno direito, fez progressos consideráveis no cumprimento dos ODS e prestou assistência aos países necessitados. No entanto, continua impedido de participar de reuniões, mecanismos e actividades relacionadas devido à interferência política. Isso minou seriamente o princípio da parceria, a base dos ODS, que requer a participação de todos os países, partes interessadas e povos. Taiwan está disposta e pronta para compartilhar sua história de sucesso e contribuir ainda mais com o esforço colectivo para alcançar os ODS.

Depois de muitos anos de esforço, Taiwan fez grandes progressos no alívio da pobreza e para atingir fome zero. A nossa percentagem de famílias de baixo rendimento foi reduzida para 1,6%. Lançado em 1993, o programa National Health Insurance cobre agora 99,8% da população. Em 2018, a nossa taxa de reciclagem de resíduos atingiu 55,69%, a nossa taxa de alfabetização 98,8% e a nossa taxa de mortalidade infantil 4,2 por 1000. Estes números superam em muito os padrões dos ODS. O governo de Taiwan identificou ainda seis grandes áreas de interesse em relação aos ODS: gestão inteligente de água, transformação sustentável de energia, ar limpo, gestão sustentável de materiais e economia circular, conservação ecológica e redes verdes e parcerias internacionais. Estas áreas complementam o tema principal do Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas 2018, os ODS e os 5Ps - pessoas, planeta, paz, prosperidade e parceria - mencionados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Nos últimos anos, Taiwan vem prestando assistência ao desenvolvimento e participando de programas de cooperação com países parceiros no Pacífico, Ásia, África, América Latina e Caraíbas. Só em 2018, Taiwan conduziu projectos de desenvolvimento em áreas de interesse dos ODS em 39 países. Continuaremos acompanhando as tendências internacionais e as necessidades dos países parceiros para garantir que todas as operações estejam alinhadas com os ODS.

Considerando a sólida experiência e as contribuições de Taiwan, é absurdo que Taiwan seja impedido de compartilhar experiências e informações críticas que possam ser usadas para coordenar melhor os esforços internacionais.

A base jurídica frequentemente citada para excluir Taiwan da ONU é a Resolução 2758 (XXVI), adoptada pela Assembleia Geral da ONU em 1971. No entanto, a resolução não trata da questão da representação de Taiwan na ONU, nem afirma que Taiwan faz parte da República Popular da China (RPC). De facto, Taiwan não faz nem nunca fez parte da RPC. Somente o governo democraticamente eleito de Taiwan pode representar seus 23 milhões de habitantes. Infelizmente, a ONU continua a usar e interpretar mal a resolução para justificar sua exclusão e isolamento ilegais de Taiwan.

As organizações internacionais são criadas para atender aos objectivos comuns dos seus membros, não para atender aos interesses de apenas um membro. O artigo 100 da Carta das Nações Unidas declara claramente que “No desempenho de suas funções, o Secretário-Geral e os funcionários não buscarão ou receberão instruções de qualquer governo ou de qualquer outra autoridade externa à Organização.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lamentavelmente, a ONU permanece ociosa sempre que a China procura impôr o seu chamado “princípio da China única” ao sistema da ONU. O exemplo mais recente envolve dezenas de ONG às quais foi negado o seu estatuto consultivo pelo Conselho Económico e Social da ONU simplesmente porque uma referência a Taiwan nos seus documentos contradiz as exigências da China.

Uma ONU verdadeiramente inclusiva não deixaria ninguém para trás. Hoje, no entanto, os portadores de passaporte de Taiwan estão impedidos de entrar nas instalações da ONU para visitas e reuniões públicas. Jornalistas e meios de comunicação de Taiwan também não têm credenciais para cobrir as reuniões da ONU. Essas práticas são injustas e discriminatórias e violam o princípio da universalidade no qual a ONU foi fundada. A ONU deve tornar suas acções e palavras congruentes e tomar medidas imediatas para corrigir suas práticas de exclusão.

Essa situação terrível não intimida e nunca intimidará Taiwan. Taiwan está pronto, disposto e capaz de contribuir. Se a ONU continuar cedendo à coerção da China, rejeitando a participação de Taiwan, isso apenas encorajará a insensibilidade de Pequim. Esforços para cumprir o objectivo de alcançar a cooperação internacional na solução de problemas internacionais de carácter económico, social, cultural ou humanitário e na promoção e encorajamento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais para todos, conforme estabelecido no Artigo 1 da Carta das Nações Unidas, também será prejudicado. Se o anfitrião das nações levar a sério a promoção da inclusão e tornar o desenvolvimento sustentável para todos, deve abrir suas portas para Taiwan.