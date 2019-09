Escassez, atrasos, protestos e pânico: são os riscos de um “Brexit” sem acordo, confirma Governo britânico

Quando em meados de Agosto o jornal britânico Sunday Times revelou documentos que davam conta de que o Governo de Boris Johnson antevia um cenário caótico para os primeiros meses após a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, Downing Street apressou-se a esclarecer que essas estimativas estavam desactualizadas.

Na quarta-feira à noite, porém, e depois de obrigado pelo Parlamento, o executivo britânico publicou o texto oficial, que confirma as piores expectativas: escassez de alimentos, remédios e combustível; redução significativa do fluxo de trocas comerciais; impreparação das actuais estruturas alfandegárias e rodoviárias para lidar com os atrasos no controlo de bens; aumento dos preços e possibilidades elevadas de desordem pública.

A publicação dos termos da chamada “Operação Yellowhammer”, que o Governo dizer ser uma previsão do “pior cenário possível”, surge na sequência da aprovação de uma moção, na Câmara dos Comuns, na segunda-feira, que exigia a Johnson que revelasse toda a informação recolhida pela sua equipa sobre os preparativos para um “Brexit” sem acordo, a 31 de Outubro.

A imposição de controlos alfandegários em França “sobre todos os bens provenientes do Reino Unido”, o “espaço limitado nos portos franceses” e a “falta de preparação comercial”, refere o documento, faz antever que, pelo menos nos primeiros três meses após o “Brexit”, os camiões podem vir a ter períodos de espera “até dois dias e meio” para cruzarem a fronteira, via Canal da Mancha.

A dependência da comercialização de remédios nas rotas do canal “torna-os particularmente vulneráveis a atrasos rigorosos e prolongados”, prossegue, e uma vez que muitos deles têm prazos de validade curtos, “dificulta o seu armazenamento”.

Quanto aos produtos alimentares, o cenário é igualmente preocupante, e o documento admite que, a par do combustível e da electricidade, o previsível aumento do preço da comida “afectará desproporcionadamente os grupos de cidadãos com baixos rendimentos”: “O fornecimento de certos de alimentos frescos será reduzido. Não haverá uma escassez generalizada em todo o Reino Unido, mas reduzir-se-á a oferta e a disponibilidade de alguns produtos e os preços vão aumentar. Algo que poderá ter um impacto nos grupos mais vulneráveis.”

É na reacção popular a estas situações de escassez que o Governo antevê maiores problemas. “Haverá protestos e contraprotestos em todo o Reino Unido, que poderão absorver números significativos de recursos policiais. E poderá também haver um aumento da desordem pública e de tensões nas comunidades”, prevê Downing Street.

Estimam-se ainda disrupções imediatas nos serviços financeiros e na partilha de informações entre as autoridades policiais e de segurança britânicas e europeias.

E se para a entrada e saída de camiões no enclave britânico de Gibraltar, em Espanha, são esperadas demoras até quatro horas, para a fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda o cenário é tratado de forma menos pessimista. Isto porque o Governo, mesmo admitindo o regresso de algum tipo de controlo fronteiriço, continua confiante em riscar o backstop. Ainda assim, admite: “Esse modelo provar-se-á insustentável devido aos significativos riscos económicos, legais e bio-securitários”.

Da moção validada pelos deputados na última sessão plenária antes da polémica suspensão do Parlamento, decretada pelo executivo tory, constava ainda uma exigência para a publicação de todas as mensagens trocadas entre Dominic Cummings – cérebro da campanha do “Leave” no referendo de 2016 e principal conselheiro de Johnson – e restantes membros do Governo.

Numa carta enviada ao promotor da moção, o conservador Dominic Grieve, o vice-primeiro-ministro, Michael Gove, justificou, no entanto, a recusa do Governo em cumprir com a segunda parte da requisição aprovada pelos deputados: “Seria inapropriado, em princípio e na prática, forçaria o Governo a infringir a lei e seria particularmente injusto para os indivíduos referidos”.