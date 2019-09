Marca Jumbo desaparece e passa a chamar-se Auchan por todo o país

Era uma mudança anunciada, mas que só entrou em vigor nesta quinta-feira: todas as lojas Jumbo e Pão de Açúcar vão deixar o símbolo do elefante vermelho e passar a adoptar a insígnia da cadeia francesa Auchan – que tem como símbolo um pássaro vermelho com contornos verdes.

O Dinheiro Vivo explica que a mudança acontece passados 50 anos da abertura do primeiro hipermercado Jumbo em solo nacional, que introduziu o código de barras em Portugal.

O lançamento da marcha Auchan e a inauguração de uma loja em Alfragide estava marcado para a manhã desta quinta-feira, no Centro Comercial Alegro, com a presença do CEO da Auchan Retail Portugal, Pedro Cid, e o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.

Mas a notícia estava dada desde o ano passado, quando a Auchan Retail Portugal tinha anunciado o investimento de 90 milhões e euros no mercado português – e onde estava incluída a transição da marca Jumbo para a Auchan. Deste valor, cerca de “40 a 50 milhões de euros” estavam destinados para a mudança de marca e rebranding, sendo os restantes para “novas aberturas”.

Como nota o jornal ECO, esta não é uma mudança inédita no sector do retalho: é o caso do Feira Nova que se transformou em Pingo Doce e as lojas Modelo que passaram a ter a marca Continente.